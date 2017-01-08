Датчанин "Magiskb0Y", заключивший контракт с футбольным "Копенгагеном", попал в 20 лучших игроков 2016 года по версии HLTV

Игрок новой команды North Эмиль "Magiskb0Y" Рейф вошел в двадцатку лучших игроком в CS:GO прошлого года по версии авторитетного портала HLTV.org. Датчанин расположился на 14-м месте. Ранее он выступал за Team Dignitas, с которой выиграл LAN-финал европейских отборочных к WESG, League of Sharks CS:GO Championship и EPICENTR: Moscow, а также занял третье место на DreamHack Bucharest 2016.

В конце прошлого года весь состав Team Dignitas покинул организацию, а в январе заключил контракт с футбольным "Копенгагеном". Коллектив будет выступать под названием North.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января.

Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом:

14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North)

15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming)

16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere)

18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas)

19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming)

20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)