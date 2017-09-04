Датчанин "aizy" взял раунд "1v5" в четвертьфинале DreamHack. Видео

Филип "aizy" Айструп из датской North, представляющей футбольный клуб "Копенгаген", помог своему коллективу одержать победу над бразильской Immortals в четвертьфинале DreamHack Masters Malmo 2017, который завершился вчера в шведском Мальме. При счете 5:7 в пользу оппонента на карте @ Mirage Айструп смог взять раунд, оставшись в одиночку против пятерых игроков.

Встреча завершилась со счетом 2:0. По итогам первенства North добралась до финала, где уступила французской G2. Победитель и финалист заработали по 100 и 50 тысяч долларов соответственно.

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