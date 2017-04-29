Дан "apEX" Мадесклер: "Хотим завоевать свой первый трофей на DreamHack Austin 2017"

Игрок G2 Esports Дан "apEX" Мадесклер подчеркнул в интервью HLTV.org, что на SL i-League StarSeries Season 3 перед командой не ставились серьезные турнирные задачи, так как это был первый LAN-турнир для этого состава. На предстоящем DreamHack Austin 2017 французы намерены завоевать первый титул.

– Это был наш первый LAN-турнир, поэтому мы не рассчитывали на победу, – приводит HLTV.org слова "apEX". – Нашей задачей было получение опыта совместного выступления в оффлайне. Уже неоднократно заявлялось, что у нас долгосрочный проект, и мы не намерены спешить. На групповом этапе вы были хороши, а в четвертьфинале уступили лучшей команде.

– Что ждете от турнира в Остине?

– Вы все рассчитываем попасть в финал. Конечно, хотим вернуться в Европе с первым трофеем.