CompLexity Gaming пробилась в предварительную стадию "мэйджора" в Лондоне

Определился очередной участник предварительной стадии FACEIT Major – London 2018. Им стала compLexity Gaming, победившая на Americas Minor Championship – London 2018. В решающем поединке коллектив нанес поражение eUnited.

Ранее через "майнор" для Северной Америки на "мэйджор" пробилась Rogue. Обе команды начнут соревнование с предварительной стадии, которая пройдет с 5 по 9 сентября. В ней примут участие 16 коллектив, половина из которых квалифицируется на LAN-финал.

Финальная часть FACEIT Major – London 2018 намечена на 12-23 сентября. Призовой фонд составит миллион долларов. Участники предварительной стадии: Gambit Esports, Vega Squadron, Astralis, North, Virtus.pro, Team Liquid, BiG, Space Soldiers, Rogue, compLexity Gaming.

Участники основной стадии: FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, MIBR, Fnatic, mousesports, Winstrike Team.