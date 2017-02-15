17:08 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Cloud9 приглашена на новый турнир от BTS с призовым фондом 100 тысяч долларов

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Студия Beyond the Summit выдала еще одно приглашение на новый турнир по CS:GO – cs_summit. Оно досталось команде Cloud9. Таким образом, американский коллектив присоединился к бразильцам из SK Gaming и европейской OpTic Gaming. которые были приглашены ранее. Всего в соревновании примут участие восемь команд. Сколько из них получат прямые приглашения, пока не сообщается. Призовой фонд cs_summit составит 100 тысяч долларов. Он пройдет с 19 по 23 апреля 2017 года в доме студии Beyond the Summit в Лос-Анджелесе.

 
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