Cloud9 – первый финалист cs_summit в Лос-Анджелесе

Американская Cloud9 нанесла поражение бразильской SK Gaming в финальном матче верхней сетки плей-офф cs_summit 2 со счетом 2:0. Победившая команда вышла в гранд-финал, проигравшая встретится с Team Liquid в финале нижней сетки.

Соревнование проходит с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составляет 150 тысяч долларов. Напомним, российская Vega Squadron покинула турнир, проиграв датской North и американской Torqued.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit 2

Плей-офф

Верхняя сетка

Финал

SK Gaming (Бразилия) – Cloud9 (США) – 0:2 (9:16 @ Inferno, 9:16 @ Overpass)