Cloud9 – первый финалист cs_summit в Лос-Анджелесе

Американская Cloud9 нанесла поражение бразильской SK Gaming в финальном матче верхней сетки плей-офф cs_summit 2 со счетом 2:0. Победившая команда вышла в гранд-финал, проигравшая встретится с Team Liquid в финале нижней сетки.
Соревнование проходит с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составляет 150 тысяч долларов. Напомним, российская Vega Squadron покинула турнир, проиграв датской North и американской Torqued.
Лос-Анджелес (США)
cs_summit 2
Плей-офф
Верхняя сетка
Финал
SK Gaming (Бразилия) – Cloud9 (США) – 0:2 (9:16 @ Inferno, 9:16 @ Overpass)
#C9CSGO take the 2-0 win against @SKGaming in the Winners' Bracket Finals and advance to the Grand Finals at #cs_summit2! #C9WIN pic.twitter.com/zsog4VO73s– Cloud9 (@Cloud9) 11 февраля 2018 г.
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shpakЪ
Постоянно в ленте эта дурь про киберспорт. Никому не нужная. А к примеру про то, что наши в минифутбол на евро режутся и со скандальным судейством только проиграли в 1/2 - про это тишина. Спортивная газета блин...
19:24 11 февраля