Чемпионка мира по CS 1.6 : "Единственный способ обыграть мужчину - мыслить как он"

Бывшая киберспортсменка по дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена "mEG" Урусова дала интервью журналу Men's Health, в котором сравнила уровень мужской и женской игры. На данный момент Елена является ведущей и аналитиком студии RuHub. В прошлом "mEG" становилась многократной чемпионкой международных и российских соревнований по CS 1.6.

– На личном опыте могу сказать, что единственный способ обыграть мужчину – мыслить как он, – отметила Елена. – Среди женщин это большая редкость, поэтому самые успешные и сильные девушки-игроки по своему типу так называемые пацанки – девочки, которые выросли в мужских компаниях. Я сама такая!

Когда я только начинала заниматься своим спортом, то работала в одном кафе, где можно было не только поесть, но и поиграть в компьютерные игры. И вот владелец заведения прорекламировал меня одному богатому и влиятельному человеку. Я играла одна, а они впятером – он и четыре его охранника. Пока мы сражались, тот человек так психовал, что сломал мышку и клавиатуру. Из 60 раундов они в итоге выиграли только восемь.