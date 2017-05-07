Бывшие игроки Gambit Academy покинули команду из-за оскорблений, угроз и рукоприкладства тренера

Бывшие игроки Gambit Academy Алексей "Elian" Гусев, Руслан "spyn" Калаков, Николай "kkt" Даниленко и Олег "neathz" Корнев объяснили свое решение покинуть организацию. В заявлении, опубликованном на странице их новой команды, говорится: причиной послужила некомпетентность тренера Рустама "TsaGa" Цаголова. Кроме того, его обвинили в оскорблениях, угрозах и рукоприкладстве.

"Нам надоело сидеть молчать, и да, мы знаем что не принято выносить ссор из избы, но тут видно изба не совсем адекватная, так что придется.

Начну изначально из-за чего мы, 4 игрока (neathz, spyn, kkt, Elian), ушли из Gambit.Academy. Все просто: из-за того что тренер не соответствовал требованиям. Все разборы, которые совершал Tsaga были примитивны, человек предлагал очень простые вещи, создавал велосипед в виде раундов, которые не имели логического объяснения их реализации. Также человек не объяснял самые примитивные аспекты игры, которые были необходимы для создания общего gamestyle.

После этого появились прямые оскорбления со стороны тренера на буткемпе. Мы стояли в комнате втроем, ккт, я и Малек. В комнату зашел Tsaga и свою речь он начал с оскорблений, упреков, а также вел себя неадекватно. С ним начал спорить ккт, во время спора Tsaga был на взводе, всем своим видом показывал, что может ударить, дабы избежать рукоприкладства и дальнейшего развития событий мы решили уйти из комнаты.

… После Tsaga набрал себе новый состав, и все бы вроде ничего, но у нас два человека из команды забыли выйти из вк на буткемпе, и доблестные рыцари в лице Tsag'и и Малька сидели читали наши чаты, но казалось бы что тут такого, мы так некрасиво поступили по отношению к Tsaga.

Но не тут то было, после этого как они прочитали переписку они обманным путем заманили на буткемп Егора "FuRy" Морина, и попросили его пояснить за базарчик. После недолгого разговора разъярённый Tsaga нанес определенные физические увечья Егору. Разбил губу, уронил его на пол и сбил дыхалку. Это видели все новые игроки, которые были в той же комнате (spiker, FL1T, Kissinho, malik, Qulon). Некоторые хоть и пытались препятствовать разъяренному тренеру, но большинству было откровенно без разницы", - говорится в заявлении.