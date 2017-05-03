Бразильская SK и датская Astralis – лидеры группового этапа IEM в Сиднее

Бразильский коллектив SK Gaming и датская Astralis возглавляют таблицу группового этапа Intel Extreme Masters Sydney после двух туров. Astralis переиграла австралийскую Chiefs и европейскую FaZe Clan, а SK оказалась сильнее китайской Vici Gaming и датской North. Сегодня в обоюдном противостоянии лидеров определится судьба первой путевки в плей-офф.

Всего в чемпионате принимают участие восемь команд. По итогам группового этапа по швейцарской системе определятся четыре участника плей-офф. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов, 100 тысяч из которого заработает победитель.