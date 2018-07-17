Бразильская MIBR рассталась с аналитиком перед ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Состав бразильской организации Immortals по CS:GO, выступающий по тегом MIBR, завершил сотрудничество с аналитиком Яном "Swani" Мюллером. 23-летний специалист подчеркнул на своей странице в Твиттере, что решение принято по обоюдному согласию сторон. Он работал в команде с декабря прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе в MIBR произошло изменение: американец Тарик "tarik" Целик заменил бразильца Рикардо "boltz" Прасса. 22 июля команда начнет выступление на ELEAGUE CS:GO Premier 2018.

MIBR: Габриэль "Fallen" Толедо, Фернадо "fer" Альваренга, Марсело "coldzera" Давид (все – Бразилия), Джейк "Stewie2k" Йип, Тарик "tarik" Целик (оба – США).