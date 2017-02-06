03:36 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Бразилец "felps" перешел в основу SK

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Бразильская пятерка по CS:GO немецкой организации SK объявила на своей странице в социальной сети о подписании контракта с Жоао "felps" Васконселлосом в качестве игрока основного состава. С декабря прошлого года киберспортсмен выступал за коллектив в качестве замены. До этого "felps" защищал цвета другой бразильской команды – Immortals, вместе с которой победил на DreamHack Summer 2016, Northern Arena 2016Toronto и iBUYPOWER Masters 2016.

Васконселлос не смог сыграть за SK на major-турнире ELEAGUE так как был заявлен за Immortals. Ближайшим турниром, где бразильская пятерка выступит в новом составе, станет DreamHack Masters Las Vegas 2017, который пройдёт с 15 по 19 февраля.

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Материалы REN-TV

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