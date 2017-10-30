13:35 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Бразилец "coldzera" – лучший игрок питерского EPICENTER 2017

Марсело "coldzera" Давид. Фото HLTV
Марсело "coldzera" Давид. Фото HLTV

Авторитетный портал HLTV признал игрока SK Gaming Марсело "coldzera" Давида MVP завершившегося EPICENTER 2017. Бразилец помог своей команде завоевать титул на турнире в Санкт-Петербурге. В решающем матче коллектив нанес поражение польской пятерке Virtus.pro.

Примечательно, что "coldzera" получает приз MVP от HLTV пятый раз. Ранее его признавали лучшим на ESL Pro League Season 3 Finals 2016, cs_summit Spring 2017, IEM Sydney 2017 и DreamHack Open Summer 2017.

SK Gaming заработала 250 тысяч долларов, победив на EPICENTER 2017. Решающие матчи проходили на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий