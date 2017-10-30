Бразилец "coldzera" – лучший игрок питерского EPICENTER 2017

Авторитетный портал HLTV признал игрока SK Gaming Марсело "coldzera" Давида MVP завершившегося EPICENTER 2017. Бразилец помог своей команде завоевать титул на турнире в Санкт-Петербурге. В решающем матче коллектив нанес поражение польской пятерке Virtus.pro.

Примечательно, что "coldzera" получает приз MVP от HLTV пятый раз. Ранее его признавали лучшим на ESL Pro League Season 3 Finals 2016, cs_summit Spring 2017, IEM Sydney 2017 и DreamHack Open Summer 2017.

SK Gaming заработала 250 тысяч долларов, победив на EPICENTER 2017. Решающие матчи проходили на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".