Бразилец "coldzera" – лучший игрок года в CS:GO по версии GosuAwards, украинец "s1mple" – 2-й

Бразилец Марсело "coldzera" Давид из SK Gaming стал победителем премии GosuAwards в номинации "Игрок года". Киберспортсмен признан лучшим как экспертами авторитетного портала GosuGamers, так и по результатам пользовательского голосования. При этом в обоих случаях его основным конкурентов был Александр "s1mple" Костылев из Natus Vincere.

В минувшем году "coldzera" завоевал четыре трофея – MLG Major Championship: Columbus, DreamHack Austin 2016, ESL Pro League Season 3 и ESL One Cologne 2016. В его активе также пять вторых мест и шесть третьих.