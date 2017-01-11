Босниец "Niko" попал в 20-ку лучших игроков 2016 года по версии HLTV

Выступающий за немецкий коллектив mousesports боснийский киберспортсмен Никола "Niko" Ковач попал в список 20 сильнейших игроков по CS:GO от авторитетного портала hltv.org. Согласно авторам рейтинга: "Niko" является одним из лучших игроков на профессиональной сцене по показателю среднего нанесенного урона за раунд и открывающим фрагам. Наболее ярко в 2016 году Ковач проявил себя на турнирах DreamHack Leipzig, IEM Katowice и Acer Predator Masters 2. "Niko" расположился лишь на 11 строчке списка из-за отсутствия значимых титулов в прошлом году, отмечают составители.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января. Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом: 11. Никола "Niko" Ковач (Босния и Герцеговина, mousesports) 12. Егор "flamie" Васильев (Россия, Natus Vincere) 13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs) 14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North) 15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming) 16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis) 17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere) 18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas) 19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming) 20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)