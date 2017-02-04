Более 3,6 миллиона человек посмотрели финал ELEAGUE Major

Компания Turner Sports – организатор турнира ELEAGUE Major по Counter-Strike – опубликовала данные о зрительской активности. Согласно докладу: более 3,6 миллиона человека посмотрели в интернете и на телевидении финальную игру чемпионата между датской Astralis и польской Virtus.pro. Стоит отметить, что более 1,8 миллиона зрителей следили за киберспортом впервые. Общее количество часов просмотра чемпионата составило 2,4 миллиарда минут. Англоязычный канал на платформе Twitch занимал первое место по популярности 11 дней подряд, а пиковая активность на нем составила 1,2 миллиона зрителей.

Major-турнир с призовым фондом миллион долларов прошел в конце прошлого месяца в Атланте. Триумфатором первенства оказался датский коллектив Astralis.