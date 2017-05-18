Бельгиец "Scream" оформил эйс за 4 секунды в матче с FaZe Clan

Бельгийский легионер французской Team EnVyUs Адиль "ScreaM" Бенрильтом устранил пятерых оппонентов из FaZe Clan за четыре секунды. Встреча прошла в рамках регулярного сезона ECS Season 3. Несмотря на это, победу в противостоянии на карте @ Inferno одержала FaZe со счетом 16:14. На данный момент EnVyUs занимает вторую строчку в таблице, FaZe – вторая.