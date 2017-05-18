 Бельгиец "Scream" оформил эйс за 4 секунды в матче с FaZe Clan. КИБЕРСПОРТ - CS:GO. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:42 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Бельгиец "Scream" оформил эйс за 4 секунды в матче с FaZe Clan

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Бельгийский легионер французской Team EnVyUs Адиль "ScreaM" Бенрильтом устранил пятерых оппонентов из FaZe Clan за четыре секунды. Встреча прошла в рамках регулярного сезона ECS Season 3. Несмотря на это, победу в противостоянии на карте @ Inferno одержала FaZe со счетом 16:14. На данный момент EnVyUs занимает вторую строчку в таблице, FaZe – вторая.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

На данный момент EnVyUs занимает вторую строчку в таблице, FaZe – вторая. =========================================================================================================== сэкс, если вы берёте авторов на остановках, то хотя бы докупайте им мозги!

22:11