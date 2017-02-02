Бельгиец "ScreaM" может пополнить состав FaZe Clan

Бельгийский киберспортсмен Адиль "ScreaM" Бенрильтом может продолжить карьеру в FaZe Clan, утверждает flickshot.fr. По информации источника, игроку уже сделали предложение. Отметим, что европейская организация ищет замену датчанину Филипу "aizy" Айструпу, на которого претендует состав футбольного "Копенгагена" North.

В нынешнем составе FaZe Clan дошел до полуфинала iBUYPOWER Masters 2016, Intel Extreme Masters Season XI Oakland и ELEAGUE Season 2. На The ELEAGUE Major 2017 команда дошла до четвертьфинала, где уступила бразильцам из SK Gaming.

"ScreaM" занял 9-е место в списке лучших игроков 2016 года в CS:GO по версии HTLV.org. Он выступал в составе G2 Esports. Сейчас он может присоединиться в FaZe Clan к Ховарду "rain" Найгарду (Норвегия), Алекси "allu" Ялли (Финляндия), Фабьену "kioShiMa" Фье (Франция) и Финн "karrigan" Андерсен (Дания).