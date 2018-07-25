B1ad3 подготовит "Гамбит" к английскому мэйджору

Бывший капитан украинской FlipSid3 Tactics Андрей "B1ad3" Городенский займет позицию тренера Gambit Esports на ближайших четырех турнирах, в том числе на FACEIT Major – London 2018. Должность наставника "Гамбит" он временно займет до 30 сентября.
Напомним, на прошлой неделе FlipSid3 выставила на трансфер двух игроков и назначила B1ad3 тренером коллектива.
Первый английский "мэйджор" пройдет в сентябре в Лондоне. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.
B1ad3 joins Gambit CS:GO as coach on a loan from FlipSid3 Tacticshttps://t.co/bX9QavxGnr– Gambit Esports (@GambitEsports) 24 июля 2018 г.
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