B1ad3 подготовит "Гамбит" к английскому мэйджору

Бывший капитан украинской FlipSid3 Tactics Андрей "B1ad3" Городенский займет позицию тренера Gambit Esports на ближайших четырех турнирах, в том числе на FACEIT Major – London 2018. Должность наставника "Гамбит" он временно займет до 30 сентября.

Напомним, на прошлой неделе FlipSid3 выставила на трансфер двух игроков и назначила B1ad3 тренером коллектива.

Первый английский "мэйджор" пройдет в сентябре в Лондоне. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.