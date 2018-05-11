Австралийская Renegades выступит на турнире SL i-League в Киеве

Организаторы пятого сезона StarSeries i-League выдали пятое прямое приглашение на турнир. Инвайт получила австралийская Renegades. Ранее квоты на турнир удостоились украинская Natus Vincere, европейская mousesports, американская Team Liquid и Ninjas in Pyjamas.

Всего на SL i-League Season 5 выступят 16 команд. Организаторы выдадут еще четыре прямых приглашения. Остальные участники определятся в ходе региональных отборов. СНГ также представят казахстанская AVANGAR и украинская HellRaisers.

Через квалификацию уже пробились на LAN-финал GODSENT, NRG Esports и AGO Esports. StarSeries i-League Season 5 пройдет в Киеве с 29 мая по 3 июня. Турнир примет площадка "Дворца Украина". Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.