AVANGAR не пустила российскую forZe в плей-офф майнора в Лондоне

Казахстанская AVANGAR нанесла поражение российской forZe в матче 3-го тура группового этапа CIS Minor Championship – London 2018 со счетом 2:1. Таким образом, победившая команда вышла в плей-офф, оставив за бортом проигравшую. Соперником AVANGAR по полуфиналу верхней сетки будет HellRaisers. В параллельном матче встретятся Team Spirit и pro100.

Соревнование проходит Лондоне с 10 по 13 июля. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов. Кроме того, финалисты получат право выступить на стадии The New Challengers предстоящего FACEIT Major – London 2018, который пройдет с 5 по 23 сентября.

Лондон (Великобритания)

CIS Minor Championship - London 2018

Групповой этап

3-й тур

Группа В

forZe – AVANGAR – 1:2 (16:9 @ Mirage, 7:16 @ Inferno, 12:16 @ Train)