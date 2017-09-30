Astralis вышла в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Состав датской Astralis по CS:GO одержал две победы на групповом этапе ELEAGUE CS:GO Premier 2017 – коллектив взял верх над Team Liquid (16:11 @ Overpass) и Heroic (16:2 @ Train). Этот результат позволил команде выйти в плей-офф турнира. Из этой группы в стадию на вылет попадет еще одна пятерка.

Всего в соревновании принимают участие 16 команд. Ранее в плей-офф вышли FaZe Clan, G2 Esports, North, Fnatic, Cloud9 и Ninjas in Pyjamas. Стадия начнется 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Групповой этап

Группа D

1-й тур

Astralis (Дания) – Team Liquid (США) – 1:0 (16:11 @ Overpass)

2-й тур

Astralis (Дания) – Heroic (Дания) – 1:0 (16:2 @ Train)