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Astralis вышла в финал ELEAGUE Season 2

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Датский коллектив Astralis вышел в финал турнира ELEAGUE Season 2. В полуфинальном матче они переиграли бразильскую команду SK Gaming. Для победы Astralis потребовалось 2 карты – 2:0. В финале датчане встретятся с победителем противостояния OpTic Gaming и FaZe Clan. Стоит напомнить, что призовой фонд соревнований составляет 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч достанется чемпионам турнира.

ELEAGUE Season 2

Полуфинал

Astralis (Дания) – SK Gaming (Бразилия) – 2:0 (16:11 @ de_overpass, 16:12 @ de_train)

Astralis: device, depreeh, Xyp9x, Kjaerbye, gla1ve

SK Gaming: fer, fnx, FalleN, TACO, coldzera

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