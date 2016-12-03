Astralis вышла в финал ELEAGUE Season 2

Датский коллектив Astralis вышел в финал турнира ELEAGUE Season 2. В полуфинальном матче они переиграли бразильскую команду SK Gaming. Для победы Astralis потребовалось 2 карты – 2:0. В финале датчане встретятся с победителем противостояния OpTic Gaming и FaZe Clan. Стоит напомнить, что призовой фонд соревнований составляет 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч достанется чемпионам турнира.

ELEAGUE Season 2

Полуфинал

Astralis (Дания) – SK Gaming (Бразилия) – 2:0 (16:11 @ de_overpass, 16:12 @ de_train)

Astralis: device, depreeh, Xyp9x, Kjaerbye, gla1ve

SK Gaming: fer, fnx, FalleN, TACO, coldzera