Astralis возглавила рейтинг команд по CS:GO

Датский коллектив Astralis переместился на первую строчку рейтинга команд по Counter Strike: Global Offensive согласно версии авторитетного портала hltv.org. В минувшее воскресенье пятерка из Дании стала победителем второго сезона ECS. Турнир с призовым фондом 750 тысяч долларов проходил с 9 по 11 декабря в Анахайме, США.

За неделю до триумфа на ECS Astralis заняла вторую строчку другого крупного LAN-турнира – ELEAGUE. Канадская OpTic Gaming – оппонент датчан в двух последних LAN-финалах – переместилась с 6 строчки на 4. Бывший лидер рейтинга шведская NiP потеряла две позиции в таблице из-за пропуска последних турниров. Единственный представитель СНГ-региона в первой десятке рейтинга – украинская Natus Vincere – улучшила свой результат на две позиции и оказалась на 7 строчке.