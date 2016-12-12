23:45 12 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Astralis возглавила рейтинг команд по CS:GO

Рейтинг команд по CS:GO от hltv.org. Фото hltv.org
Рейтинг команд по CS:GO от hltv.org. Фото hltv.org
0
0
0

Датский коллектив Astralis переместился на первую строчку рейтинга команд по Counter Strike: Global Offensive согласно версии авторитетного портала hltv.org. В минувшее воскресенье пятерка из Дании стала победителем второго сезона ECS. Турнир с призовым фондом 750 тысяч долларов проходил с 9 по 11 декабря в Анахайме, США.

За неделю до триумфа на ECS Astralis заняла вторую строчку другого крупного LAN-турнира – ELEAGUE. Канадская OpTic Gaming – оппонент датчан в двух последних LAN-финалах – переместилась с 6 строчки на 4. Бывший лидер рейтинга шведская NiP потеряла две позиции в таблице из-за пропуска последних турниров. Единственный представитель СНГ-региона в первой десятке рейтинга – украинская Natus Vincere – улучшила свой результат на две позиции и оказалась на 7 строчке.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ