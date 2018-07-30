Astralis – победитель ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Датская Astralis нанесла поражение Team Liquid в финальном матче ELEAGUE CS:GO Premier 2018 со счетом 2:0 (16:5 @ Inferno, 16:12 @ Nuke). Триумфатор турнира заработал 500 тысяч долларов из общего призового фонда в размере миллиона. Уступивший финалист получил 200 тысяч.
ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходил в Атланте. В соревновании принимали участие восемь команд. Напомним, украинская Natus Vincere дошла до полуфинала.
Атланта (США)
ELEAGUE CS:GO Premier 2018
Плей-офф
Финал
Astralis – Team Liquid – 2:0 (16:5 @ Inferno, 16:12 @ Nuke)
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