Astralis – победитель ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Датская Astralis нанесла поражение Team Liquid в финальном матче ELEAGUE CS:GO Premier 2018 со счетом 2:0 (16:5 @ Inferno, 16:12 @ Nuke). Триумфатор турнира заработал 500 тысяч долларов из общего призового фонда в размере миллиона. Уступивший финалист получил 200 тысяч.

ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходил в Атланте. В соревновании принимали участие восемь команд. Напомним, украинская Natus Vincere дошла до полуфинала.

Атланта (США)

ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Плей-офф

Финал

Astralis – Team Liquid – 2:0 (16:5 @ Inferno, 16:12 @ Nuke)