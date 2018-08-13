Astralis и FaZe Clan пригласили на турнир в Чикаго

Стали известны очередные участники IEM Chicago 2018, запланированного на ноябрь. Прямые приглашения на турнир получили Astralis и FaZe Clan. Ранее организаторы дали инвайты BIG, Team Liquid, MIBR, mousesports, NRG Esports и Renegades. Напрямую в финальную часть соревнования пройдут еще два коллектива, еще шесть станут известны по итогам региональных квалификаций.

IEM Chicago 2018 пройдет с 6 по 11 ноября на чикагской Wintrust Arena. Общий призовой фонд составит 250 тысяч долларов.