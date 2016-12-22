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Американские игроки выступили против профессиональной киберспортивной ассоциации

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Американские игроки по дисциплине Counter Strike: Global Offensive протестуют против решения профессиональной киберспортивной ассоциации страны не допускать команды на турниры организации ESL. Ранее представители ассоциации заявили о том, что не допустят входящие в ее состав команды к участию в ESL Pro League, призовой фонд которой составит около 2 миллионов долларов.

Причиной такого решения стал отказ представителей ESL проводить совместный с ассоциацией турнир между европейскими и американскими командами. Недовольство киберспортсменов вызывает и тот факт, что менеждемент решает за игроков, на каких турнирах они могут выступать.

Под открытым письмом от имени ветерана Counter Strike Скотта "SirScoots"Смита подписались представители Cloud9Counter Logic GamingImmortalsTeam Liquid и Team SoloMid.

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