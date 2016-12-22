Американские игроки выступили против профессиональной киберспортивной ассоциации

Американские игроки по дисциплине Counter Strike: Global Offensive протестуют против решения профессиональной киберспортивной ассоциации страны не допускать команды на турниры организации ESL. Ранее представители ассоциации заявили о том, что не допустят входящие в ее состав команды к участию в ESL Pro League, призовой фонд которой составит около 2 миллионов долларов.

Причиной такого решения стал отказ представителей ESL проводить совместный с ассоциацией турнир между европейскими и американскими командами. Недовольство киберспортсменов вызывает и тот факт, что менеждемент решает за игроков, на каких турнирах они могут выступать.

Под открытым письмом от имени ветерана Counter Strike Скотта "SirScoots"Смита подписались представители Cloud9, Counter Logic Gaming, Immortals, Team Liquid и Team SoloMid.