Американские игроки проголосовали против решения ассоциации киберспорта

Североамериканские игроки по дисциплине Counter Strike: Global Offensive проголосовали против решения Профессиональной ассоциации киберспорта США (PEA) о запрете участия входящих в ее состав команд в ESL Pro League с призовым фондом 2 миллиона долларов. В голосовании приняли участие представители Team Liquid, Cloud9, Team SoloMid, Counter Logic Gaming и Immortals, сообщает slingshotesports.com.

PEA ввела санкции в отношении ESL из-за нежелания последней проводить совместный с ассоциацией турнир. После чего 25 североамериканских игроков и представители индустрии подписали открытое письмо о желании самостоятельно выбирать турниры и намерении создать свой собственный профсоюз.