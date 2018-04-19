Американская Cloud9 вышла в плей-офф DreamHack в Марселе

Cloud9 нанесла поражение FaZe Clan в матче 2-го тура группового этапа DreamHack Masters Marseille 2018 со счетом 2:0 (16:13 @ Overpass, 16:14 @ Mirage). Этот результат позволил американкой команде выйти в плей-офф с первого места группы А. Вторую путевку в стадию на вылет уступивший коллектив разыграет с Team EnVyUs.

Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Марсель (Франция)

DreamHack Masters Marseille 2018

Групповой этап

2-й тур

Группа А

FaZe Clan – Cloud9 – 0:2 (13:16 @ Overpass, 14:16 @ Mirage)