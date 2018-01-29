Американская Cloud9 — чемпион домашнего ELEAGUE Major

Состав по CS:GO американской организации Cloud9 переиграл европейскую пятерку FaZe Clan в финале ELEAGUE Major 2018. Решающая встреча прошла в формате best-of-3 и закончилась со счетом 2:1. Примечательно, что "Клауд" уступила на своей карте @Mirage, но завершила выбор соперника (@Overpass) и решающую @Inferno в свою пользу. Победитель третьей карты определился в овертайме.

Чемпион "мэйджора" заработал 500 тысяч долларов, финалист – 150 тысяч долларов. Общий призовой фонд ELEAGUE Major составил миллион долларов.

Всего до LAN-финала первенства в Бостоне добрались 16 команд. Казахстанская Gambit и польская пятерка Virtus.pro не смогли пробиться в плей-офф и потеряли статус "Легенд", гарантирующий приглашение на следующий турнир категории Major. Украинская Natus Vincere завершила выступление на стадии полуфинала, уступив FaZe Clan. Российская Quantum Bellator Fire добралась до четвертьфинала, где проиграла Na`Vi.

Бостон (США)

ELEAGUE Major 2018

Плей-офф

Финал

Cloud9 (США) – FaZe Clan (Европа) – 2:1 (14:16 @Mirage, 16:10 @Overpass, 22:19 @Inferno)