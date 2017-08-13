Александр "s1mple" Костылев: "Я все еще считаю "Guardian" хорошим человеком"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев выразил недоумение по поводу высказываний своего экс-партнера по команде Ладислава "GuardiaN" Ковача после ухода из состава рожденных побеждать. "Гардиан" в этом месяце перешел в FaZe Clan.

– Мы были в команде, – приводят на портале reddit.com слова "s1mple". – Если кто-то падает, падают все. А сейчас, покинув команду, он обманывает многих людей и говорит плохие слова о команде, но это неправда. Он сказал, что открывал CS лишь два раза перед Starladder и ESL One Cologne. Зачем ты такое говоришь? Ты профессионал и должен играть, играть, играть. А ты говоришь своим фанатам, что не делал ничего. Я знаю, что он открывал игру много раз. Зачем же утверждать, что это было лишь дважды? Что все это значит?

За тот год, который мы выступали вместе, он дал множество интервью, в которых обещал исправить какие-то моменты, а что-то, как он говорил, он уже исправил. Он обещал больше играть и тренироваться. А сейчас он утверждает, что потерял мотивацию после ухода Zeus. Я не понимаю этого. Он говорил нам, что нашел стимулы, и что все будет хорошо. Это было ложью?

Я не верю, что он мог сказать это. Все еще считаю его хорошим человеком и другом, так как мы были в одной лодке. Я уважаю "Guardian", но такой ситуации быть не должно. Все должно быть иначе. Если уходишь из команды, не надо говорить плохие вещи. Ты боролся вместе с этими людьми. А сейчас ты говоришь все это. Получается, ты не уважаешь бывших партнеров по команде.