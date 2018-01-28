19:52 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Александр "s1mple" Костылев: "Спасибо за поддержку на ELEAGUE Major"


Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поблагодарил болельщиков за поддержку во время ELEAGUE Major 2018. Киберспортсмен отметил, что это был первый серьезный опыт этого состава по CS:GO на больших турнирах.

В полуфинале "Рожденные побеждать" уступили FaZe Clan со счетом 0-2 (9:16 @ Infernol , 7:16 @ Mirage). Na’ Vi покинула турнир, заработав 70 тысяч долларов. Общий призовой фонд соревнования составляет миллион долларов.

"Благодарю всех за поддержку. Спасибо ELEAGUE за это соревнование. Это был наш первый серьезный опыт на LAN-турнирах, в следующий раз выступим лучше", – написал на своей странице в Твиттере s1mple.

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Материалы других СМИ
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