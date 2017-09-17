Александр "s1mple" Костылев: "Приехали в Нью-Йорк защитить титул, но что-то пошло не так"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев подчеркнул, что команда не смогла успешно выступить на ESL One New York 2017 из-за отсутствия достаточного количества тренировочных дней после изменений в составе. При этом он отметил: до конца в причинах поражений команде еще предстоит разобраться. "Рожденные побеждать" не смогли преодолеть групповой этап, заняв третье место в группе B.



- В прошлом году мы выиграли этот турнир, - подчеркнул в интервью DBLTAP Костылев. - Это были замечательные эмоции. Конечно, мы приехали, чтобы защитить титул, но что-то пошло не так. Возможно, это из-за того, что мы тренировались всего 12 дней перед DreamHack Masters Malmo 2017, а затем выступили на трех турнирах подряд. У нас не было достаточно времени, чтобы подготовить карты, игровой стиль и личные навыки. Многие команды здесь играют вместе долгое время. Речь не о Cloud9, в которой также было две замены. Что-то с нами случилось. Не знаю точно, в чем проблема. Мы просто проиграли.