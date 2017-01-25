Александр "s1mple" Костылев: "Первые матчи на ELEAGUE были простыми только с виду"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев подчеркнул в интервью студии RuHub, что первые матчи на ELEAGUE Major не были простыми для команды. Команда из СНГ-региона победила mousesports (16:3), Team EnVyUs (16:6) и SK Gaming (16:3). Этот результат позволил коллективу гарантировать себе выход в плей-офф.

– Матчи были с виду простые, но для нас они были сложными, так как старались играть на максимум, – подчеркнул Костылев. – Ключевым моментом является наша подготовка. Мы тренировались 21 день, из 10 – буткемп. Все говорят, что он получился самым продуктивным за все время. Для меня он тоже был классным.