Александр "S1mple" Костылев оформил эйс в четвертьфинале DreamHack. Видео

Игрок украинской Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев помог своей команде переиграть европейскую пятерку Mousesports в четвертьфинале DreamHack Masters Marseille 2018. Сильнейший игрок СНГ прошлого сезона по версии HLTV оформил эйс за сторону защиты на карте Inferno. Один из фрагов был сделан через дым.

Благодаря этой победе Na`Vi вышла в полуфинал турнира. Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.