Александр "s1mple" Костылев: "На месте руководства Na’Vi полностью распустил бы состав"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев на личной трансляции выразил недовольство текущими результатами команды. По его словам, руководству "Рожденных побеждать" следует вдвое сократить игрокам зарплату или же полностью распустить состав.

В текущем сезоне желто-черные не смогли выйти из группы на ESL One: New York 2017 и ELEAGUE CS:GO Premier 2017, а на DreamHack Masters Malmö 2017 заняли 5-8 место.

– Мне больше всего обидно за наш результат, – заявил Костылев. – Не могут такие игроки, как мы впятером, соответствовать тегу Na'Vi. Я уже говорил организации, что на их месте вдвое сократил бы зарплату или убрал из команды весь состав. Я чувствую себя игроком, сидящим и просто получающим деньги.