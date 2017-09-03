Александр "s1mple" Костылев: "Мы сильно изменили свой игровой стиль"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев рассказал об изменениях в команде после возвращения Данила "Zeus" Тесленко, который этим летом перешел из Gambit Esports. Он подчеркнул: в коллективе появился настоящий лидер. Напомним, Natus Vincere уступила шведской Ninjas in Pyjamas в матче 1/4 финала плей-офф DreamHack Masters Malmo 2017.

– Это прекрасно, что у нас теперь появился настоящий ингейм-лидер, благодаря чему мы сильно изменили свой игровой стиль, – приводит HLTV слова Костылева. – Я начал играть с AWP, у остальных ребят также поменялись роли. Поэтому нам было довольно сложно хорошо подготовиться всего за две недели к трем турнирам подряд – DreamHack, ELEAGUE и ESL One New York 2017. Нам тяжело, но всех все устраивает. Команда довольна приходом Zeus и Kane.