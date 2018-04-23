Александр "S1mple" Костылев: "Лучше не стать MVP, но выиграть в финале"

Игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев, признанный HLTV.org лучшим игроком завершившегося во Франции DreamHack Masters Marseille 2018, подчеркнул, что он предпочел бы победу в турнире личной награде. Авторитетный киберспортивный портал вручил украинцу приз MVP, несмотря на поражение его команды в финальном матче с датской Astralis (0:2). Отметим, что ранее S1mple становился MVP на ESL One New York 2016, DreamHack Winter 2017 и StarSeries i-League Season 4.

DreamHack Masters Marseille 2018 проходил в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате приняли участие 16 команд. Общий призовой фонд составил 250 тысяч долларов.

– Получить приз MVP – это здорово, – отметил s1mple. – Но на мой взгляд, лучше победить в финале и отдать звание лучшего игрока кому-то из Astralis, чем стать MVP, но проиграть. Это поражение тяжело дается, но я все равно считаю, что мы добились хорошего результата. На трех турнирах мы дважды дошли до финала и один раз до полуфинала в Бостоне, где были не подготовились как следует к FaZe Clan.