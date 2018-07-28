Александр "S1mple" Костылев: "Хотим прервать эру доминации Astralis"

Член состава по CS:GO украинской организации Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев в интервью порталу HLTV рассказал о своих ожиданиях перед матчами плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2018, которые пройдут в эти выходные в Атланте.
В первом полуфинале "Рожденные побеждать" встретятся с американской Team Liquid. Второй финалист определится в противостоянии датской Astralis и европейской пятерки Mousesports. Всего в соревновании принимали участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
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- Для нас было бы замечательно пройти Ликвид, встретиться с Астралис в финале и снова их победить, – отметил Костылев. – Сейчас эра их доминации. Они действительно в хорошей форме. Мы хотим прервать эту эру и начать свою собственную.
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