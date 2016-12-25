Александр "s1mple" Костылев: "coldzera" - лучший в мире

Игрок состава по Counter Strike: Global Offensive украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев ответил на вопросы пользователей сайта reddit.com касательно выступлений в текущем сезоне, уровне игры своих партнеров и игроков других коллективов.

- Ладислав "GuardiaN" Ковач лучше меня как снайпер, - подчеркнул s1mple. - Лучшим игроком уходящего года считаю Марсело "coldzera" Давида." Патрик "f0rest" Линдберг - лучший игрок в CS всех времен.

Также киберспортсмен подчеркнул, что пока не намерен покидать украинскую команду.

- А что может заставить меня уйти? Только если игроки перестанут получать удовольствие от игры, - отметил он.