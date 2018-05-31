Александр "S1mple" Костылев: "Astralis – лучший пример командной игры"

Игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев подчеркнул в интервью Vpesports, что не считает себя ключевым игроком команды. По словам украинского киберспортсмена, в составе "Рожденных побеждать" каждый имеет свою роль. Он также отметил командную игру датской Astralis. Сейчас Na’ Vi выступает на домашнем StarSeries i-League Season 5 в Киеве. После 3-го тура коллектив имеет в своем активе две победы.

– Неправильно говорить, что electronic и я – ключевые игроки, потому что у нас команда, – отметил S1mple. – Каждый имеет свою позицию и роль. Каждый должен выкладываться по полной. У кого это получается, тот и выделяется, как и в любом другом коллективе. Лучший пример командной игры – Astralis.