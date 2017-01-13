Александр "KALbI4" Грибов: "Возрождение" M19 – чистая кража и попытка заработать на чужих заслугах"

Бывший игрок M19 по Counter-Strike Александр "KALbI4" Грибов подчеркнул, что люди, которые "возродили" организацию, не выходили с ним на связь. Напомним, на прошлой неделе состав Albus NoX Luna по League of Legends заключил соглашение с новой командой и теперь будет выступать под тегом M19.

– В свете последних новостей к возрождению тега М19 хотелось бы дать комментарий, – приводит cybersport.ru слова Грибова. – Эту новость я и мои тиммейты узнали в последнюю очередь. Со мной никто это не обсуждал, уж тем более я не давал на это своего согласия. Я так понял, люди, причастные к этому, утверждают, что со мной выходили на связь. Возможно. Периодически мне пишут люди, спрашивают, как дела, интересуются, чем я занимаюсь. Не скрою, мне приятно, но каких-то конкретных разговоров о бренде М19 не было. С моей стороны, это выглядит как чистая кража и попытка на чужих заслугах чего-то себе заработать. История уже, кстати, не в первый раз. Был такой товарищ Di4mond, теперь какой-то Владислав Кригер. Скажу еще от себя, если когда-то и возродится команда М19, то к этому будут причастны те люди, кто прославил это имя и кто имеет на это полное моральное право.