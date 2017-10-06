Абай "H0bbit" Хасенов: "Сейчас наш капитан Dosia"

Игрок состава по Counter-Strike СНГ-организации Gambit Абай "H0bbit" Хасенов рассказал о смене ролей в команде после ухода капитана – Даниила "Zeus" Тесленко – после победы на краковском "мэйджоре". 23-летний казахстанец сообщил, что роль координатора занял Михаил "Dosia" Столяров. Последний проявил все необходимые для капитана качества, считает "H0bbit".

- Капитан сейчас у нас Dosia, - сообщил Хасенов. - Если AdreN будет капитанить, то мы теряем самого результативного игрока в нашей команде. Самого стабильного, который набивал по 30 фрагов. Мы поняли, что этого делать не стоит. Хотя мы все понимали то, что он был очень сильный капитан. Но, если посмотреть по КПД, то лучше пусть он будет стрелком, и будет помогать Досе. Так, как он помогал "Zues". Он был вторым капитаном всегда. Я думаю, для него эта роль отлично подходит.