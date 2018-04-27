30 фрагов s1mple в матче против Heroic. Видео

На официальном канале Natus Vincere в Youtube опубликовано видео с лучшими моментами Александр "s1mple" Костылева в матче против Heroic на ESL Pro League Season 7. Поединок проходил на карте Cache. Украинский киберспортсмен набрал 30 фрагов, позволив соперникам убить себя лишь 11 раз.

Напомним, "Рожденные побеждать" квалифицировались на LAN-финал ESL Pro League Season 7, который пройдет с 14 по 20 мая в Далласе. Всего на турнире выступят 16 команд. Призовой фонд составит 750 тысяч долларов.