Женская сборная России уступила Швейцарии на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по керлингу в Таллине (Эстония) женская сборная России уступила сборной Швейцарии (5:6). Это второе поражение для россиянок на турнире. Ранее они уступили сборной (9:10).

За российскую команду выступали Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. 20 января россиянки сыграют следующий матч против сборной Швеции.

Керлинг

Чемпионат Европы

Таллин (Эстония)

Женщины

Групповой этап

Россия - Швейцария - 5:6

Латвия - Шотландия - 9:7

Дания - Швеция - 6:4

Италия - Финляндия - 5:6

Чехия - Германия - 1:9