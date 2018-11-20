Женская сборная России уступила Швейцарии на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по керлингу в Таллине (Эстония) женская сборная России уступила сборной Швейцарии (5:6). Это второе поражение для россиянок на турнире. Ранее они уступили сборной (9:10).
За российскую команду выступали Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. 20 января россиянки сыграют следующий матч против сборной Швеции.
Керлинг
Чемпионат Европы
Таллин (Эстония)
Женщины
Групповой этап
Россия - Швейцария - 5:6
Латвия - Шотландия - 9:7
Дания - Швеция - 6:4
Италия - Финляндия - 5:6
Чехия - Германия - 1:9
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