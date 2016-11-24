Женская сборная России проиграла последний матч в группе и вышла на Шотландию

Сборная России в составе Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой проиграла сборной Шотландии в последнем матче группового турнира чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 8:4.

Для Шотландии эта победа стала девятой в девяти играх группового турнира, россиянки потерпели третье поражение. Обе команды вышли в полуфинал турнира, где снова сыграют друг с другом. В другом матче встретятся Чехия и Швеция.

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Групповой этап

Шотландия - Россия - 8:4.