14:31 | КЕРЛИНГ

Женская сборная России проиграла последний матч в группе и вышла на Шотландию

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Сборная России в составе Виктории МоисеевойУльяны ВасильевойГалины АрсенькинойЮлии Портуновой и Юлии Гузиевой проиграла сборной Шотландии в последнем матче группового турнира чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 8:4.

Для Шотландии эта победа стала девятой в девяти играх группового турнира, россиянки потерпели третье поражение. Обе команды вышли в полуфинал турнира, где снова сыграют друг с другом. В другом матче встретятся Чехия и Швеция.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Шотландия - Россия - 8:4.

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