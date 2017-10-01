Юрий Шулико: "Отобраться на Олимпиаду-2018 для России реально"

Главный тренер сборных России Юрий Шулико отметил, что мужской команде реально отобраться на Олимпиаду-2018. Россияне примут участие в отборочном турнире, который пройдет в Чехии в декабре. В квалификации, помимо России, примут участие сборные Китая, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии и Голландии. Финалисты отбора получат путевки на Игры в Пхенчхане.

- Потенциал у нашей команды большой, и мы вправе ждать от нее хорошего выступления и на чемпионате Европы, и на олимпийском отборе, - цитирует "Р-Спорт" Шулико. - Отобраться на Олимпиаду реально. Несколько особняком среди участников отбора стоит сборная Китая, мне она представляется посильнее нашей команды по прошлым заслугам и опыту. А все остальные команды сборной России уже доводилось обыгрывать на чемпионате Европы.

Многое, конечно, зависит от того, в какой форме китайцы подойдут к отбору. Но я все равно не вижу оснований их бояться. Задача реальная, хотя работы предстоит много.