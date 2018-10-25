19:10 | Керлинг

Вы поскользнетесь, увидев натуральную красоту российской керлингистки Сидоровой

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Российская керлингистка Анна Сидорова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. 

Моя мама говорит: "Ты на этом фото очень хорошенькая". Делюсь, секрет прост – идешь такая по лестнице, ничего не подозревая, оборачиваешься на оклик, а там папарацци тебя уже фоткают, - так подписала эту фотографию Сидорова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя мама говорит: "Ты на этом фото очень хорошенькая". Делюсь, секрет прост – идешь такая по лестнице ничего не подозревая, оборачиваешься на оклик, а там папарацци тебя уже фоткают..🙄🙄 Правильный свет и рука мастера творят чудеса 👏🏼✨ Внимание, важно ❣️ВАШЕ МНЕНИЕ!❣️ Какие фото нравятся больше: постановочные ( красивый фон, правильный свет, подходящий ракурс и стильная одежда) или случайные, не самые качественные, возможно, слегка размытые, но как бы живые по мнению автора ( ваше мнение может отличаться🤣😂)?🤔 #фото #фотосессия #фотография #швейцария #люцерн #портрет #portrait #swiss #switzerland #switzerland🇨🇭 #photo #picture #photography #photosession #lucerne #luzern #movement #moment #inthismoment #model #modeling #shooting

Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) 25 Окт 2018 в 7:33 PDT

Пользователи оценили красоту девушки:

Живые фото, непосредственные - самые интересные, - написал psyholog_evgenjj_adler.

- Согласен с твоей мамой, на фотке ты прекрасна! - так прокомментировал эту фотографию vladimir_golubkin_08.04.

- Соглашусь с вашей мамой, вы прелесть? - написал kostastalin.

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