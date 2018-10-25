Вы поскользнетесь, увидев натуральную красоту российской керлингистки Сидоровой

Российская керлингистка Анна Сидорова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией.
- Моя мама говорит: "Ты на этом фото очень хорошенькая". Делюсь, секрет прост – идешь такая по лестнице, ничего не подозревая, оборачиваешься на оклик, а там папарацци тебя уже фоткают, - так подписала эту фотографию Сидорова.
Моя мама говорит: "Ты на этом фото очень хорошенькая". Делюсь, секрет прост – идешь такая по лестнице ничего не подозревая, оборачиваешься на оклик, а там папарацци тебя уже фоткают..🙄🙄 Правильный свет и рука мастера творят чудеса 👏🏼✨ Внимание, важно ❣️ВАШЕ МНЕНИЕ!❣️ Какие фото нравятся больше: постановочные ( красивый фон, правильный свет, подходящий ракурс и стильная одежда) или случайные, не самые качественные, возможно, слегка размытые, но как бы живые по мнению автора ( ваше мнение может отличаться🤣😂)?🤔 #фото #фотосессия #фотография #швейцария #люцерн #портрет #portrait #swiss #switzerland #switzerland🇨🇭 #photo #picture #photography #photosession #lucerne #luzern #movement #moment #inthismoment #model #modeling #shooting
Пользователи оценили красоту девушки:
- Живые фото, непосредственные - самые интересные, - написал psyholog_evgenjj_adler.
- Согласен с твоей мамой, на фотке ты прекрасна! - так прокомментировал эту фотографию vladimir_golubkin_08.04.
- Соглашусь с вашей мамой, вы прелесть? - написал kostastalin.