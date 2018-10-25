Вы поскользнетесь, увидев натуральную красоту российской керлингистки Сидоровой

Российская керлингистка Анна Сидорова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией.

- Моя мама говорит: "Ты на этом фото очень хорошенькая". Делюсь, секрет прост – идешь такая по лестнице, ничего не подозревая, оборачиваешься на оклик, а там папарацци тебя уже фоткают, - так подписала эту фотографию Сидорова.

Пользователи оценили красоту девушки:

- Живые фото, непосредственные - самые интересные, - написал psyholog_evgenjj_adler.

- Согласен с твоей мамой, на фотке ты прекрасна! - так прокомментировал эту фотографию vladimir_golubkin_08.04.

- Соглашусь с вашей мамой, вы прелесть? - написал kostastalin.

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