Виктория Моисеева: "Завершила карьеру после разговоров с врачами"

Скип женской сборной России Виктория Моисеева сказала, что завершила карьеру по состоянию здоровья. Об уходе из спорта чемпионка Европы-2016 и бронзовый призер ЧМ-2018 объявила сегодня.

- Принять такое решение меня заставили разговоры с врачами, - цитирует "Р-Спорт" Моисееву. - Все-таки в минувшем сезоне я дважды лежала в больнице, и все советовали мне сделать паузу, говорили, что организм устал. Я, видимо, как спортсмен слишком серьезно отношусь к любому старту и этим свой организм утомила. Врачи говорят, что нужен перерыв. У всех это проходит по-разному. Кому-то хватает месяца отдыха, кому-то нужны полгода, год. Чтобы не подводить никого, говорить, что буду играть, а потом не смогу и лягу в больницу, я приняла такое решение.

Я не хочу подводить и свое здоровье. В начале сезона из-за меня команда не поехала на турнир, потому что я легла в больницу. В конце сезона я подвела команду, когда не смогла поехать на чемпионат России. Это мне все тоже тяжело далось, я очень ответственный человек. Я не могу играть по состоянию здоровья, но и отказываться мне тяжело, понимая, что подвожу людей.