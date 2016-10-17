Виктория Моисеева: "Задача-минимум - завоевать медаль на чемпионате Европы"

Скип Виктория Моисеева, команда которой выступит на чемпионате Европы в Шотландии благодаря победе в отборочном матче "Суперкубка-2016" над коллективом Анны Сидоровой (4:2), сообщила, что целью на первенстве континента станет завоевание медалей любого достоинства. Спортсменка также выразила уверенность в том, что ее коллектив обязательно встретится с командой Сидоровой в отборе на чемпионат мира-2017.

– Мы будем представлять страну, и нам нужно хорошо выступить, – приводит "Р-Спорт" слова Моисеевой. – Так как сборная России уже много лет держится в числе призеров, то наша задача-минимум – завоевать медаль. Конечно, хочется сыграть с командой Сидоровой еще раз. Тем более когда мы уже почувствовали вкус победы.