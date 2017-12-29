Виктория Моисеева: "Сборная России в нынешней форме будут бороться за высокие места на Олимпиаде-2018"

Скип Виктория Моисеева, чья команда пробилась на Олимпиаду-2018, отметила, что не обсуждала с руководством задачи на Игры. Спортсменка также добавила, что российские керлингистки в нынешней форме будут бороться за высокие места в Пхенчхане.

– Мы пока не обсуждали с руководством задачи на Игры, поскольку только-только стали обладательницами путевок в Пхенчхан, – цитирует ТАСС Моисееву. – Но понимаем, на каком уровне сейчас играем. Если будем его придерживаться, у нас будут хорошие шансы на Олимпийских играх.

Сегодня игра начиналась довольно интенсивно, обе команды пошли в атаку, не было ни одного разменного энда. Мы понимали, что у нас еще будет шанс в случае проигрыша, а у команды Сидоровой – нет. Соперницы рисковали, играли жестче, а мы старались играть уверенно и держаться своего уровня.

Напомним, что 29 декабря команда Моисеевой, в составе которой Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, победила команду Анны Сидоровой в отборочном турнире за право выступить на Олимпийских играх-2018.